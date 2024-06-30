Crocus Group восстановят внешний контур сгоревшего «Крокуса»

Площадь поврежденных пожаром кровли и периметра составляет 10 тысяч квадратных метров.Компания Crocus Group приняла решение восстановить внешний контур сгоревшего во время теракта подмосковного «Крокус Сити Холла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Устрашающая акция ВКС" над Чёрным морем: Лётчики избавились от БПЛА США. Экипаж МиГ представлен к госнаградам – источник
- Удар "Искандера" - эшелон с американской военной техникой в щепки. Даже разгрузить не успели
- Возмездие Америке за Севастополь. Военный эксперт поставил условие Минобороны: "За кровь платят кровью"
Свежие комментарии