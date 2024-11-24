5 основных причин быстрого чувства голода и как это исправить

Если после последнего приема пищи прошло менее 2-х часов, а вы уже с нетерпением планируете, чем бы перекусить, возможно, причина кроется не только в ускоренном метаболизме, как у профессиональных спортсменов в межсезонье, но и в вашем несбалансированном рационе.