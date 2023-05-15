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Макрон: Франция может начать обучение украинских пилотов уже сейчас

Макрон: Франция может начать обучение украинских пилотов уже сейчас

Украинские пилоты могут прибывать во Францию для прохождения обучения уже сейчас. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала TF1.

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