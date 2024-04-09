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Screen Rant: запланированный спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменили

Screen Rant: запланированный спин-офф "Игры престолов" про Джона Сноу отменили

Согласно информации, опубликованной на портале Screen Rant, планируемое продолжение популярного сериала "Игра престолов" от HBO, где главным героем должен был стать Джон Сноу, было отложено из-за утраты актуальности идеи.

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