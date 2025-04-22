Цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2025 перевалила за 1 млн рублей. Стоимость одной ночи в гостиницах Росконгресса для участников ПМЭФ-2025 едва ли не приближается к цене за билет на форум.
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Цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2025 перевалила за 1 млн рублей. Стоимость одной ночи в гостиницах Росконгресса для участников ПМЭФ-2025 едва ли не приближается к цене за билет на форум.