Действительно, надо «оставить Ленина в покое»

Если его видно...То он не захоронен....ЗЖЕЧЬ это ЧУЧЕЛО ....и пепел развеять

Виталий Кирпиченко

Ленина, Сталина, Маркса не "оставлять в покое", а заново, кропотливо изучать и руководствоваться их идеями! И чем раньше за это примется человечество, тем больше будет миропорядка и справедливости.