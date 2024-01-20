Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев призвали оставить Владимира Ленина в покое.
Действительно, надо «оставить Ленина в покое»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Если его видно...То он не захоронен....ЗЖЕЧЬ это ЧУЧЕЛО ....и пепел развеять
Ответить
16 час.
Виталий Кирпиченко
Ленина, Сталина, Маркса не "оставлять в покое", а заново, кропотливо изучать и руководствоваться их идеями! И чем раньше за это примется человечество, тем больше будет миропорядка и справедливости.
Ответить
16 час.
А
Александр
музей пусть будет, а человека надо похоронить по человечески.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии