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Действительно, надо «оставить Ленина в покое»

Действительно, надо «оставить Ленина в покое»

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев призвали оставить Владимира Ленина в покое.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Если его видно...То он не захоронен....ЗЖЕЧЬ это ЧУЧЕЛО ....и  пепел развеять
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16 час.
Виталий Кирпиченко
Ленина, Сталина, Маркса не &quot;оставлять в покое&quot;, а заново, кропотливо изучать и руководствоваться их идеями! И чем раньше за это примется человечество, тем больше будет миропорядка и справедливости.
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16 час.
А
Александр
музей пусть будет, а человека надо похоронить по человечески.
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12 час.

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