Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИСегодня 1,1K прочитали Елена Караева Человек, занимающий одну из высших должностей в ЕС, отвечающий за внешнюю политику блока, черным по белому в книге, которая суммирует его работу (она появилась только что), пишет, что еэсовцам не удалось ничего.