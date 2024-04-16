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Добрый Мир

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Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях

Политика ЕС потерпела крах. Теперь официально. И на всех направлениях

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИСегодня 1,1K прочитали Елена Караева Человек, занимающий одну из высших должностей в ЕС, отвечающий за внешнюю политику блока, черным по белому в книге, которая суммирует его работу (она появилась только что), пишет, что еэсовцам не удалось ничего.

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