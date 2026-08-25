Монфис об игре в паре со Свитолиной: «Счастливая жена – счастливая жизнь»

Гаэль Монфис высказался о том, что играет с женой в миксте на US Open. Ранее вместе с Элиной Свитолиной они победили первых ракеток мира в паре Катерину Синякову и Генри Паттена в 1/4 финала – 5:4(6), 4:5(3), 10-8.