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Монфис об игре в паре со Свитолиной: «Счастливая жена – счастливая жизнь»

Гаэль Монфис высказался о том, что играет с женой в миксте на US Open. Ранее вместе с Элиной Свитолиной они победили первых ракеток мира в паре Катерину Синякову и Генри Паттена в 1/4 финала – 5:4(6), 4:5(3), 10-8.

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