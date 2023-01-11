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Георгиев пропустил 5 шайб от «Флориды». Это 4-й такой матч в этом сезоне

Александр Георгиев пропустил 5 шайб от «Флориды». Вратарь «Колорадо» отразил 32 броска из 37 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:5).

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