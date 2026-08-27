Звериный юмор: 14 кадров, после которых станет легче

Всемирная паутина уже давно присвоила братьям нашим меньшим статус главных комиков.Уморительные гримасы, спонтанные реакции и абсурдные обстоятельства, в которые попадают питомцы, моментально превращаются в вирусные картинки, разлетающиеся по сети со скоростью света.