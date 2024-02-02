Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индия стремится улучшить свой кредитный рейтинг

Плана Индии по сокращению бюджетного дефицита должно быть достаточно, чтобы поднять кредитный рейтинг страны, заявил главный экономический советник правительства, хотя крупнейшие рейтинговые компании заявили, что не готовы сделать это.

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