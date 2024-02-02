Индия стремится улучшить свой кредитный рейтинг

Плана Индии по сокращению бюджетного дефицита должно быть достаточно, чтобы поднять кредитный рейтинг страны, заявил главный экономический советник правительства, хотя крупнейшие рейтинговые компании заявили, что не готовы сделать это.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)