Начался ямочный ремонт двух центральных улиц Астрахани

К сожалению, капитальную реконструкцию улиц Максима Горького и Эспланадной провести пока невозможно. Как объясняют в администрации города, из-за судебных разбирательств с предыдущим подрядчиком, который не выполнил своих обязательств по ремонту в рамках нацпроекта, власти могут провести работы только по текущему содержанию для сохранения дорог в работоспособном состоянии: иными словами ямочный ремонт.