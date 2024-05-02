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Начался ямочный ремонт двух центральных улиц Астрахани

Начался ямочный ремонт двух центральных улиц Астрахани

К сожалению, капитальную реконструкцию улиц Максима Горького и Эспланадной провести пока невозможно. Как объясняют в администрации города, из-за судебных разбирательств с предыдущим подрядчиком, который не выполнил своих обязательств по ремонту в рамках нацпроекта, власти могут провести работы только по текущему содержанию для сохранения дорог в работоспособном состоянии: иными словами ямочный ремонт.

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ЭА
Эльдар Алиев
Надеемся до Московской области дойдут, Ногинский район и Горьковское шоссе, как после бомбежки🤦‍♂️
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