CNN: потеря Красноармейска ухудшит положение ВСУ

Потеря Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно ухудшит положение ВСУ. Как говорится в материале CNN, уход украинских военных из города станет для киевского режима «огромным провалом за последние месяцы».
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