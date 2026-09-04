Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что на самом деле значило слово «смерд» и когда оно стало бранным

Когда в 1573 году Иван Грозный писал шведскому королю Юхану III, он не искал дипломатических формулировок.

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