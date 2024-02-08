Интервью Путина Карлсону - детали: Кого на самом деле боится весь мир?

В Сети появилось интервью, которое ранее анонсировал журналист Такер Карлсон. В нём выступил президент России Владимир Путин, ответив на многие животрепещущие вопросы, которые волнуют не только русскую, но и западную общественность.
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