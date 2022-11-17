Шерпа в G20 Лукаш: страны-участники саммита обвиняют Россию по теме климата

Замедление совместных действий стран G20 по решению проблемы изменения климата связывают с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявила шерпа РФ в «Большой двадцатки» Светлана Лукаш.
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