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Шерпа в G20 Лукаш: страны-участники саммита обвиняют Россию по теме климата

Шерпа в G20 Лукаш: страны-участники саммита обвиняют Россию по теме климата

Замедление совместных действий стран G20 по решению проблемы изменения климата связывают с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявила шерпа РФ в «Большой двадцатки» Светлана Лукаш.

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