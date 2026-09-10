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Орловцы вправе закрыть чужой долг

Орловцы вправе закрыть чужой долг

Любой житель России может погасить задолженность другого человека: закон этого не запрещает. Поступить так вправе и любой житель Орловской области, если бремя долга лежит на плечах родственника или близкого человека.

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