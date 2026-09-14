Из-за антироссийских санкций ликвидируют предприятие Rebir в Латвии

В Латвии идет ликвидация предприятия по производству электроинструментов Rebir в Резекне из-за санкций против России и Белоруссии, которые были основным рынком сбыта продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Миколог назвал ст...
- НП NYT: на встрече в...
- IV Битва за Киев нач...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым