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Газета.ру

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В Севастополе конфисковали имущество 6 компаний из-за подозрения в помощи ВСУ

В Севастополе конфисковали имущество 6 компаний из-за подозрения в помощи ВСУ

Имущество шести компаний конфисковали в Севастополе, их обвинили в помощи ВСУ и ГУР МО Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

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