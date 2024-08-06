Запад потребует у Киева ликвидировать госпредприятия - аналитик Приморац

Украинское государство находится в глубоком кризисе и состоянии разрухи. В первую очередь, стране требуется поддержка в плане восстановления разрушенной инфраструктуры для выправления экономических показателей.
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