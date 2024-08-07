Минфин оценил дефицит бюджета России в 1,36 триллиона рублей

Доходы бюджета составили 19,747 триллиона рублей Дефицит федерального бюджета Российской Федерации, по предварительной оценке Министерства финансов, за январь - июль 2024 года составил 1,36 триллиона рублей.
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