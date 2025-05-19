Стало известно, как россияне планируют провести летние отпуска

Многие отправятся в путешествия Эксперты сервиса бронирования отелей Отелло выяснили, что 85% россиян планируют провести летний отпуск в путешествиях, предпочитая сочетать пляжный отдых с экскурсиями и прогулками по городам.
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