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Петербургский дневник

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Стало известно, как россияне планируют провести летние отпуска

Стало известно, как россияне планируют провести летние отпуска

Многие отправятся в путешествия Эксперты сервиса бронирования отелей Отелло выяснили, что 85% россиян планируют провести летний отпуск в путешествиях, предпочитая сочетать пляжный отдых с экскурсиями и прогулками по городам.

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