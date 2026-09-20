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Генпрокуратура не нашла нарушений в ходе избирательной кампании и выборов

Генпрокуратура не нашла нарушений в ходе избирательной кампании и выборов

Генпрокуратура не зафиксировала «серьезных и массовых нарушений» во время избирательной кампании и голосования в РФ, заявила ТАСС представитель ведомства Наталья Емелькина.

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