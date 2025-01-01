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Автоэксперт Байбароша: в России автомобили подорожают на 20% до конца 2025 года

Автоэксперт Байбароша: в России автомобили подорожают на 20% до конца 2025 года

В России в 2025 году цены на автомобили повысятся примерно на 20%. Об этом рассказала "Известиям" рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК "Альфа-Лизинг" Анастасия Байбароша.

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