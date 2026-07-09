Форум «Информационная безопасность в НФО»

Клуб Страховых Конференций приглашает участников страхового рынка, специалистов и экспертов в направлении Информационной безопасности, а также заинтересованных коллег из финансового сектора и не только, принять участие в ежегодном форуме Клуба – «Информационная безопасность в НФО, требования регулятора, защита персональных данных, киберстрахование, анализ решений ИБ, нормативная база, импортозамещение, цифровая криминалистика».