В Бразилии покупателям предложена бронированная Toyota Corolla[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Как выглядит гражданский бронированный автомобиль? Обычно это большой представительский седан или внедорожник.
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