Названо самое популярное зарубежное направление у россиян осенью

Турция названа самым популярным зарубежным направлением для путешествий у россиян осенью 2024 года. Об этом говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.
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