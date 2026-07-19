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Форвард «Торонто» Найз был интересен «Рейнджерс», сообщил Меркольяно: «Цена была такой, что Друри не мог позволить себе сделку»

Журналист The Athletic Винс Меркольяно рассказал об интересе « Рейнджерс » к форварду «Торонто» Мэттью Найзу .

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