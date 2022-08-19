Винищувач МіГ-31К ВПС Росії несе високоточну гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал» Росія розмістила винищувачі з гіперзвуковими ракетами в Калінінградській області Розгортання, ймовірно, має продемонструвати здатність Москви загрожувати силам і засобам НАТО Російські військові заявили, що вони перекинули військові літаки, оснащені передовими гіперзвуковими ракетами, в Калінінградську , що сталося на тлі напруження, що посилюється із […] Сообщение Росія розмістила винищувачі з гіперзвуковими ракетами у Калінінградській області появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.