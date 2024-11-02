Минприроды Приморья просит отсрочить маркировку рыбных консервов на год

Представители рыбной отрасли боятся роста цен на рыбные консервы в связи с новыми требованиями. Нужно оборудовать суда дорогостоящими аппаратами и искать дефицитный персонал Власти Приморья просят отсрочить маркировку рыбных консервов до 1 декабря 2025 года.