Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

Дворкович приостановил полномочия главы FIDE из-за санкций Евросоюза

Дворкович приостановил полномочия главы FIDE из-за санкций Евросоюза

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в связи с включением его в 21-й пакет санкций Евросоюза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Какой молодец. Сразу видно что его начальство на Западе. Ножкой топнули и слился в унитаз.
Ответить
1 м.
Е Пронина
в Россию не пускать, все конфисковать,,,
Ответить
1 м.