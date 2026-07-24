Дворкович приостановил полномочия главы FIDE из-за санкций Евросоюза

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в связи с включением его в 21-й пакет санкций Евросоюза.
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