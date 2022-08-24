УЕФА против клубов Крыма в России, «Барсу» могут наказать за нарушение ФФП, Дюрэнт остается в «Бруклине», трансфер Карцева в «Динамо» отменен, «Матч ТВ» не покажет матчи украинских команд и другие новости

Доброе утро! Начинаем день с дайджеста ☀️ 1. УЕФА по-прежнему против перехода крымских клубов в российский футбол.
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