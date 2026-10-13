"Это была наша шутка": Бузова засунула палец в рот Киркорову – и снова пробила дно

Русский шоу-бизнес вновь пробивает дно. 40-летняя певица Ольга Бузова облизывает палец и засовывает его в рот "королю" эстрады, музыкальный продюсер Виктор Дробыш снова скандалит на ток-шоу, Владимир Пресняков набрасывается с поцелуями на фанатку.