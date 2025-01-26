ПВО России за ночь сбила 15 украинских дронов над тремя регионами страны

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 15 украинских беспилотников средствами ПВО. Атака была отражена над Рязанской, Курской и Белгородской областями, где были нейтрализованы вражеские дроны, поразившие небо этих регионов.
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