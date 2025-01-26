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Царьград

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ПВО России за ночь сбила 15 украинских дронов над тремя регионами страны

ПВО России за ночь сбила 15 украинских дронов над тремя регионами страны

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 15 украинских беспилотников средствами ПВО. Атака была отражена над Рязанской, Курской и Белгородской областями, где были нейтрализованы вражеские дроны, поразившие небо этих регионов.

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