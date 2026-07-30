Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Курске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, связанного с номинальной деятельностью фирмы

Следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики УМВД России по г.Курску завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с номинальной деятельностью фирмы Установлено, что ранее судимая 45-летняя обвиняемая организовала деятельность фирмы специально для совершения хищений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии