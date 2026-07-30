В Курске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, связанного с номинальной деятельностью фирмы

Следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики УМВД России по г.Курску завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с номинальной деятельностью фирмы Установлено, что ранее судимая 45-летняя обвиняемая организовала деятельность фирмы специально для совершения хищений.
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