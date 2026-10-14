В США женщина убила свою семью и попыталась покончить с собой, сообщает ABC News. По данным следствия, с 21 сентября по 5 октября 27-летняя Металлика Роуз Харрисон отдыхала вместе с мужем Чарльзом и их трехлетним сыном в отеле Great Wolf Lodge в горах Поконо, штат Пенсильвания.