⚡Хоценко: «Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Ситуация под контролем.
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⚡Хоценко: «Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Ситуация под контролем.
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