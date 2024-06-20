"Невыполнимы": на Западе проанализировали условия Украины для переговоров

Всплывающие подробности о переговорах по прекращению огня от 2022 года говорят о том, что время играет против Киева Международному сообществу представили два официальных предложения — украинское и российское — по мирному урегулированию, направленному на прекращение боевых действий на Украине.
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