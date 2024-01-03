«Все болит»: Алену Жигалову бессовестно раздели в доме Киркорова

После «голой» вечеринки у Ивлеевой отмененный поп-король созвал к себе друзей. Алена Жигалова кадр вечеринки соцсетиФилипп Киркоров старательно демонстрирует, что навалившиеся на него неприятности после «голой» вечеринки» Насти Ивлеевой никак не повлияли на его боевой дух и настроение.