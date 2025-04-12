‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Сегодня 12 апреля, день может быть напряженным, постарайтесь избегать ненужных переживаний. Возможны непредвиденные конфликты и споры, лучше сразу пытайтесь свести их на нет, иначе поплатитесь своими нервами.
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