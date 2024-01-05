Это шаровое скопление приближается к центру Млечного Пути

В галактическом центре действуют мощные приливные силы. Что происходит с шаровыми скоплениями, которые оказываются слишком близко? Изображение предоставлено: Космический телескоп Спитцер/NASA/JPL-Caltech Шаровые скопления, представляющие собой сферические группы звезд, выступают в роли космических свидетелей галактической эволюции.