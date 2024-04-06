Создатели Double Dragon Gaiden хотели поработать над новой 2D-частью Golden Axe Студия Secret B...

Создатели Double Dragon Gaiden хотели поработать над новой 2D-частью Golden AxeСтудия Secret Base, создавшая Double Dragon Gaiden, готовила презентацию для SEGA с предложением сделать новую 2D-главу классиического битемапа Golden Axe.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)