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Главные новости дня, 13 сентября 2024 года

Главные новости дня, 13 сентября 2024 года

Соединённые Штаты пока не готовы объявить об отмене ограничений американским дальнобойным оружием вглубь российской территории и не желают спекулировать на этой теме, заявил заместитель официального представителя государственного департамента Ведант Патель.

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