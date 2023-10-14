JPMorgan предрекает мировой экономики наступление тяжелых времен

Уже в ближайшее время инвесторы столкнутся с одним с самыми большими проблемами за последние годы. Об этом написал в отчете американской корпорации JPMorgan за третий квартал 2023 года глава компании Джейми Даймон.
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