🍓 В Бахчисарайском районе приступили к сбору первого урожая клубники Тепло пришло в Крым раньше обычного, поэтому к сбору клубники на крымских сельхозпредприятиях смогли приступить за неделю до сезона.
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🍓 В Бахчисарайском районе приступили к сбору первого урожая клубники Тепло пришло в Крым раньше обычного, поэтому к сбору клубники на крымских сельхозпредприятиях смогли приступить за неделю до сезона.