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Business Daily

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На Большой Никитской открылся европейский винный бар Cin Cin Wine&Table

На Большой Никитской открылся европейский винный бар Cin Cin Wine&Table

Винтаж, биодинамика и шампанское от рекольтантов по бокалам, редкие продукты, фермерские овощи и фрукты, внимание к деталям и немосковское настроение — на Большой Никитской открылся европейский винный бар Cin Cin Wine&Table.

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