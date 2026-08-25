Винтаж, биодинамика и шампанское от рекольтантов по бокалам, редкие продукты, фермерские овощи и фрукты, внимание к деталям и немосковское настроение — на Большой Никитской открылся европейский винный бар Cin Cin Wine&Table.
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