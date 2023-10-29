Общественник Бородин потребовал наказать Юрия Дудя за дискредитацию ВС РФ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности журналиста Юрия Дудя*, сообщил Telegram-канал Shot.
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