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Член Совбеза Молчанов: НАТО рассматривает морской транспорт как объект поражения

Заместитель секретаря Совета безопасности России Григорий Молчанов сообщил, что НАТО при планировании своих боевых операций в качестве объектов для поражения рассматривает морской транспорт, крупные нефтеналивные терминалы, железнодорожные переправы для доставки топлива, - передает РИА Новости.

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