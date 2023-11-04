«Ангелы революции»: Россия, которую мы не нашли

Дивный сказ о том, как аванагрдисты хантов и ненцев в коммунизм обращали В прокат выходят «Ангелы революции» Алексея Федорченко — один из главных российских фильмов этого года, история столкновения советской идеи и авангардного искусства начала XX века с верованиями хантов и ненцев, закончившегося вполне физическим конфликтом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии