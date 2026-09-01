Manchester City agree to $169M deal for Chelsea's Enzo Fernandez

Manchester City agreed to a $169 million deal for Chelsea's Enzo Fernandez. The Argentine midfielder joined the Blues from Benfica in 2023.
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